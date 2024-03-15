Агент Барбоза не верит, что Промес вернётся в большой футбол после тюрьмы

Агент Паулу Барбоза прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Если он будет сидеть шесть лет, то не сможет вернуться в большой футбол, слишком много времени пройдёт, это будет конец для большого футбола. Почему игрок, который знал о своей судимости, прилетел в ОАЭ?» — приводит слова Барбозы РИА Новости.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Промес попал в ДТП в январе — он врезался в автобус и сбежал с места аварии.