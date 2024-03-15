Источник: Промес попал в ДТП в январе — он врезался в автобус и сбежал с места аварии
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Как сообщает Baza, форвард попал в ДТП в ОАЭ ещё 15 января, после этого он успел вернуться в Москву и вылететь обратно в Дубай вместе с остальной командой Гильермо Абаскаля.
По информации источника, нидерландский нападающий врезался в автобус в Дубае и сбежал с места аварии, не рассказав об этом никому в «Спартаке».
13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Ранее Мележиков заявил, что не верит в прямое участие футболиста красно-белых Квинси Промеса в контрабанде наркотиков.