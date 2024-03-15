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Экс-гендиректор «Спартака» не верит в прямое участие Промеса в наркотрафике

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков не верит в прямое участие футболиста красно-белых Квинси Промеса в контрабанде наркотиков.
Экс-гендиректор «Спартака» не верит в прямое участие Промеса в наркотрафике
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Прежде чем вешать ярлыки, давайте дождемся рассмотрения апелляции и окончательного вердикта. Пока его нет, Промес считается невиновным. К тому же надо учитывать геополитическую обстановку, адвокаты футболиста говорят, что нидерландское правосудие отнеслось бы к Квинси гораздо мягче, если бы он сегодня не играл в России, где зарабатывает большие деньги. Промес давно готов прилететь на родину, чтобы дать показания: и по первому делу, и тем более по второму. Единственное условие — ему до суда гарантируют неприкосновенность, в Нидерландах это обычная практика», — заявил Мележиков «Спорт-Экспрессу».

Он также поделился подробностями дела, о которых ему сообщал сам Промес. 

« <...> Я не верю в прямое участие Промеса в наркотрафике. У него есть дядя, Квинси дал ему взаймы, не вникая, чем тот занимается, на что эти деньги пойдут. Сам Промес мне говорил, что абсолютно чист и готов поехать и доказать свою невиновность, но боится, что его либо сразу «закроют», либо оставят под подпиской о невыезде, тогда карьере конец», — добавил он.

3 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Голландец был объявлен в международный розыск.

Ранее хавбек «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что в команде переживают за Промеса. 

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