Литвинов: Промеса обсуждаем и переживаем — верим, что всё обойдётся

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Квинси Промеса.

«Промеса обсуждаем и переживаем. Верим, что всё обойдётся и в скором времени он вернётся в команду. Я читаю всё из прессы. Квинси — часть нашей семьи», — цитирует Литвинова «Чемпионат».

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартак» разорвёт контракт с Промесом.