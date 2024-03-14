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Литвинов: Промеса обсуждаем и переживаем — верим, что всё обойдётся

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Квинси Промеса.
Литвинов: Промеса обсуждаем и переживаем — верим, что всё обойдётся
  • РИА Новости

«Промеса обсуждаем и переживаем. Верим, что всё обойдётся и в скором времени он вернётся в команду. Я читаю всё из прессы. Квинси — часть нашей семьи», — цитирует Литвинова «Чемпионат».

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартак» разорвёт контракт с Промесом.

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