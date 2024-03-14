Камоцци: «Спартак» разорвёт контракт с Промесом

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением относительно задержания футболиста московской команды в ОАЭ.

«Мне жаль Промеса. Похоже, ему придётся предстать перед судом, в ходе которого его обвинят в очень тяжких преступлениях. Всё равно до последнего хочется верить, что он сможет доказать свою невиновность», — передаёт слова Камоцци Sport24.



По словам функционера, ему совсем не нравилось поведение голландца в последнее время.



«Думаю, «Спартак» разорвёт с ним контракт. Они имеют на это полное право», — добавил он.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.



Ранее российский футбольный комментатор Василий Уткин назвал Промеса «токсичным активом».