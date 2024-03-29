Гусев и два сотрудника «Крокуса» встретились перед матчем «Динамо» и «Ростова»

Московское «Динамо» пригласило на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» комментатора Виктора Гусева и двух сотрудников «Крокус Сити Холла» проявивших героизм во время теракта.

«Рады приветствовать на матче болельщика бело-голубых Виктора Гусева и сотрудников «Крокус Cити Холла» Софию Мейер и 14-летнего Артёма Донскова!» — сообщается в Telegram-канале бело-голубых.

В сообщении отмечается, что оба работника не поддались панике и проявили настоящий героизм, помогая десяткам людей спастись во время нападения.

Ранее Гусев рассказал, как Мейер помогла ему и ещё нескольким людям спастись от террористов и пожара.