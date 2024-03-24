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Гусев рассказал, что во время теракта их спасла сотрудница «Крокуса»

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Спортивный комментатор и журналист Виктор Гусев рассказал о своём спасении из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время теракте в Подмосковье.
Гусев рассказал, что во время теракта их спасла сотрудница «Крокуса»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Нас спасла София Мейер, сотрудница «Крокуса». Она сначала помогла заблокировать двери всех лож, а потом, сказав: «За мной!», вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов, по лестнице на улицу», — написал Гусев в соцсетях.

Он также добавил, что в ложе находился известный шоумен Сергей Светлаков. Всего их было 20 человек, которые уже готовились к худшему.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека. Число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что восьмилетний хоккеист пострадал при теракте в «Крокусе».

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