Восьмилетний хоккеист пострадал при теракте в «Крокусе»
«Его сбила машина, которая сейчас во всех новостях, белый Renault. Мы думали, что уже спаслись, и в этот момент на огромной скорости машина на него наехала — так вырулила, чтобы ударить», — цитирует маму мальчика iz.ru.
Она также рассказала, что у её сына черепно-мозговая травма, перелом ключицы и перелом бедра.
Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека. Число жертв может увеличиться.
Ранее сообщалось, что «Зенит» поможет семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокусе».