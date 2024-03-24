Восьмилетний хоккеист пострадал при теракте в «Крокусе»

Восьмилетний хоккеист, воспитанник академии «Олимпийская деревня-80» Илья Толпыкин пострадал при террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«Его сбила машина, которая сейчас во всех новостях, белый Renault. Мы думали, что уже спаслись, и в этот момент на огромной скорости машина на него наехала — так вырулила, чтобы ударить», — цитирует маму мальчика iz.ru.

Она также рассказала, что у её сына черепно-мозговая травма, перелом ключицы и перелом бедра.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека. Число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что «Зенит» поможет семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокусе».