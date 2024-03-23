«Зенит» поможет семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокусе»

В санкт-петербургском «Зените» заявили, что помогут семьям погибших и пострадавшим из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

В заявлении клуба сказано, что все средства от домашнего матча с «Балтикой» на «Газпром Арене» будут направлены семьям погибших и пострадавшим при теракте.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека. Число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова пожертвовала 500 тыс. рублей для пострадавших при трагедии в «Крокусе».