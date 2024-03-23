Загитова пожертвовала полмиллиона рублей для пострадавших при трагедии в «Крокусе»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пожертвовала полмиллиона рублей пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Если у вас есть возможность помочь — помогайте!» — написала фигуристка в Telegram-канале.

Она добавила, что в данный момент важны сплочённость и поддержка друг друга.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее «Зенит» почтил память жертв трагедии в «Крокусе», посетив храм в Белграде.