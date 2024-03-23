«Зенит» почтил память жертв трагедии в «Крокусе», посетив храм в Белграде
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«Игроки и тренеры сине-бело-голубых встретились с настоятелем храма, который провёл для них экскурсию, и почтили память жертв трагедии в «Крокусе», — говорится в сообщении.
Сегодня сине-бело-голубые проведут матч с «Црвена звездой». Игра начнётся с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в московском «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.
Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует оказать материальную помощь жертвам теракта в «Крокусе».