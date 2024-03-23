«Спартак» планирует оказать материальную помощь жертвам теракта в «Крокусе»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«В ближайшее время планируем принять участие в сборе крови, навестить пострадавших и оказать необходимую материальную помощь», — говорится в сообщении.
Сегодня красно-белые объявили об отмене матча с азербайджанским «Нефтчи». Команда возвращается в Москву.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.
Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» станут донорами крови для пострадавших в теракте.