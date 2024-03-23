«Спартак» планирует оказать материальную помощь жертвам теракта в «Крокусе»

Пресс-служба «Спартака» сообщила о готовности клуба помочь пострадавшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«В ближайшее время планируем принять участие в сборе крови, навестить пострадавших и оказать необходимую материальную помощь», — говорится в сообщении.

Сегодня красно-белые объявили об отмене матча с азербайджанским «Нефтчи». Команда возвращается в Москву.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» станут донорами крови для пострадавших в теракте.