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Футболисты «Динамо» станут донорами крови для пострадавших в теракте

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Футболисты столичного «Динамо» сдадут кровь для пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Футболисты «Динамо» станут донорами крови для пострадавших в теракте
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«В команде принято решение всем вместе сдать кровь для пострадавших во время вчерашней трагедии. Наш главный врач уже связался с ФМБА», — заявили в пресс-службе бело-голубых РИА Новости. 

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее представители минского «Динамо» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) возложили цветы к российскому посольству в Минске.

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