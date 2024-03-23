Хоккеисты минского «Динамо» возложили цветы к российскому посольству в стране

Представители минского «Динамо», выступающего в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возложили цветы к российскому посольству в Минске.

Цветы возложили в знак солидарности с жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».

22 марта перед концертом группы «Пикник» в концертном зале началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отреагировал на террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл».