RT в Telegram
Подпишись

Мостовой: не хочу делать Абаскалю лишнюю рекламу

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об испанском наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.
Мостовой: не хочу делать Абаскалю лишнюю рекламу
  • Gettyimages.ru

«Я про Абаскаля уже давным-давно всё сказал. Я не хочу лишнюю рекламу ему делать. Меньше говорите про Абаскаля, говорите больше про людей, которые всю свою жизнь отдали футболу», — сказал Мостовой «Спорт-Экспрессу».

Сегодня «Спартак» на выезде сыграет с «Динамо» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 мск.

После 21 тура красно-белые занимают седьмое место, набрав 32 очка. Лидером является «Краснодар» (43 балла).

Ранее Титов заявил, что игроки «Спартака» отмалчиваются в ситуации с Гильермо Абаскалем. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить