Мостовой: не хочу делать Абаскалю лишнюю рекламу

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об испанском наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.

«Я про Абаскаля уже давным-давно всё сказал. Я не хочу лишнюю рекламу ему делать. Меньше говорите про Абаскаля, говорите больше про людей, которые всю свою жизнь отдали футболу», — сказал Мостовой «Спорт-Экспрессу».

Сегодня «Спартак» на выезде сыграет с «Динамо» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 мск.

После 21 тура красно-белые занимают седьмое место, набрав 32 очка. Лидером является «Краснодар» (43 балла).

Ранее Титов заявил, что игроки «Спартака» отмалчиваются в ситуации с Гильермо Абаскалем.