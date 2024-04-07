Мостовой: не хочу делать Абаскалю лишнюю рекламу
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«Я про Абаскаля уже давным-давно всё сказал. Я не хочу лишнюю рекламу ему делать. Меньше говорите про Абаскаля, говорите больше про людей, которые всю свою жизнь отдали футболу», — сказал Мостовой «Спорт-Экспрессу».
Сегодня «Спартак» на выезде сыграет с «Динамо» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 мск.
После 21 тура красно-белые занимают седьмое место, набрав 32 очка. Лидером является «Краснодар» (43 балла).
Ранее Титов заявил, что игроки «Спартака» отмалчиваются в ситуации с Гильермо Абаскалем.