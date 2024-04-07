Титов: на Абаскаля льётся столько грязи, а игроки «Спартака» отмалчиваются
«Если вы хотите выигрывать, так помогите тренеру, на которого льётся столько грязи. Пора бы уже и футболистам взять ответственность, а то они все только отмалчиваются. Никто у них, оказывается, не читает прессу!» — цитирует Титова «Чемпионат».
Сегодня «Спартак» на выезде сыграет с «Динамо» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 мск.
После 21 тура красно-белые занимают седьмое место, набрав 32 очка. Лидером является «Краснодар» (43 балла).
Ранее сообщалось, что перенесённый матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится 25 апреля.