Левников назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров и инспекторов на матчи 23-го тура чемпионата России.

Встречу между «Динамо» и «Спартаком» обслужит бригада арбитра Кирилла Левникова.

Игра на «ВТБ Арене» в Москве состоится в воскресенье, 7 апреля, и начнётся в 19:30.

После 22 туров РПЛ бело-голубые набрали 38 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля с 32 очками располагаются на шестой позиции.

Ранее российский тренер Валерий Овчинников высказался о положении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в клубе.