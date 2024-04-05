Левников назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»
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Встречу между «Динамо» и «Спартаком» обслужит бригада арбитра Кирилла Левникова.
Игра на «ВТБ Арене» в Москве состоится в воскресенье, 7 апреля, и начнётся в 19:30.
После 22 туров РПЛ бело-голубые набрали 38 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля с 32 очками располагаются на шестой позиции.
Ранее российский тренер Валерий Овчинников высказался о положении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в клубе.