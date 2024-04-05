RT в Telegram
Подпишись

Левников назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров и инспекторов на матчи 23-го тура чемпионата России.
Левников назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Встречу между «Динамо» и «Спартаком» обслужит бригада арбитра Кирилла Левникова.

Игра на «ВТБ Арене» в Москве состоится в воскресенье, 7 апреля, и начнётся в 19:30.

После 22 туров РПЛ бело-голубые набрали 38 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля с 32 очками располагаются на шестой позиции.

Ранее российский тренер Валерий Овчинников высказался о положении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить