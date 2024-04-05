Смолов: сейчас без государственных денег наш футбол не может существовать

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением относительно частных футбольных клубов в России.

«Касаемо России, я искренне убежден, что на сегодняшний день без государственных денег наш футбол в том виде, в котором он существует, не может быть», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

По словам футболиста, «Краснодар» Сергея Галицкого демонстрирует правильную модель: частный клуб существует на частные средства.

Он отметил, что в клубах, которые по большей части финансируются государственными компаниями, чаще перекладывают ответственность на другого человека.

Ранее Смолов рассказал, что Галицкий не отпустил его в «Спартак» в 2016 году.