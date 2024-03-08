Смолов рассказал, что Галицкий не отпустил его в «Спартак» в 2016 году

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что в 2016 году мог перейти в «Спартак».

«Я провёл в «Краснодаре» один сезон, и вот «Спартак» хотел меня приобрести. Я в целом готов был рассмотреть, потому что и личные условия меня устраивали. Меня позвал Сергей Николаевич Галицкий. И он говорит: «Федь, извини, ничего личного, у меня сейчас испортились отношения со «Спартаком», я с Федуном поругался, поэтому в «Спартак» я тебя принципиально не продам», — приводит слова Смолова «Коммент Шоу».

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Ранее Смолов признался, что запивал депрессию алкоголем после чемпионата мира в России.