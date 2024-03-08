RT в Telegram
Подпишись

Смолов рассказал, что Галицкий не отпустил его в «Спартак» в 2016 году

Короткая ссылка
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что в 2016 году мог перейти в «Спартак».

«Я провёл в «Краснодаре» один сезон, и вот «Спартак» хотел меня приобрести. Я в целом готов был рассмотреть, потому что и личные условия меня устраивали. Меня позвал Сергей Николаевич Галицкий. И он говорит: «Федь, извини, ничего личного, у меня сейчас испортились отношения со «Спартаком», я с Федуном поругался, поэтому в «Спартак» я тебя принципиально не продам», — приводит слова Смолова «Коммент Шоу».

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Ранее Смолов признался, что запивал депрессию алкоголем после чемпионата мира в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить