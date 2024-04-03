Дубль Педро помог «Зениту» победить «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России
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Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака.
В составе петербургского клуба дублем отличился Педро (55-я, 65-я минуты). У красно-белых мяч забил Манфред Угальде (12-я).
На 80-й минуте матча полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой получил повреждение и не смог продолжить встречу.
Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Москве. Начало — в 16:00 мск.
Ранее гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Балтикой» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.