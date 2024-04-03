Дубль Педро помог «Зениту» победить «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба дублем отличился Педро (55-я, 65-я минуты). У красно-белых мяч забил Манфред Угальде (12-я).

На 80-й минуте матча полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой получил повреждение и не смог продолжить встречу.

Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Москве. Начало — в 16:00 мск.

Ранее гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Балтикой» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.