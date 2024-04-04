Хватило десяти минут: дубль Педро помог «Зениту» одержать волевую победу над «Спартаком» в Кубке России

«Зенит» в гостях взял верх над «Спартаком» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Москвичи здорово смотрелись в первой половине встречи и достаточно быстро вышли вперёд благодаря удару Манфреда Угальде из пределов штрафной. Однако после перерыва Сергей Семак совершил несколько замен, в результате чего петербуржцам удалось перехватить инициативу и забить дважды в течение десяти минут. В обоих случаях отличился 18-летний новобранец «Зенита» Педро.

Для «Спартака» и «Зенита» это очное противостояние стало вторым за месяц. Но если в начале марта команды пересекались в рамках чемпионата страны, то на этот раз сражались за выход в финал Пути РПЛ. По умолчанию фаворитами считались петербуржцы, за последние годы укрепившиеся в статусе гегемона отечественного футбола. И пусть в национальном первенстве москвичи в ходе весеннего отрезка пока не забили ни одного мяча, списывать их со счетов не стоило. Ведь в рамках Кубка России они выступили неплохо и три недели назад уверенно разобрались с «Оренбургом».

Кроме того, на этот матч Гильермо Абаскаль выставил практически боевой состав, в котором оказались и Александр Соболев с Тео Бонгондой, и недавно приобретённый Манфред Угальде. В то время как Сергей Семак оставил на скамейке как звёздный бразильский квинтет в лице Клаудиньо, Вендела, Дугласа дос Сантоса, Нино и Артура, так и лучшего бомбардира РПЛ Матео Кассьерру. Зато шанс проявить себя получили перешедший зимой из «Краснодара» Ильзат Ахметов и молодой Александр Коваленко. До этого 20-летний хавбек отыграл за сине-бело-голубых суммарно 291 минуту.

Отсутствие целого ряда лидеров явно сказывалось на игре гостей. В начале тайма те были вынуждены действовать вторым номером и довольно нечасто оказывались на трети поля соперника. О доминировании хозяев речи также не шло. Далеко не все их атаки доходили до логического завершения, да и стерильного владения было предостаточно. Но на 12-й минуте один из переходов в наступление завершился забитым мячом. Соболев откликнулся на заброс Бонгонды в штрафную и сделал скидку, а подоспевший Угальде зарядил аккурат в дальний угол. И не только застал врасплох не выходившего на поле с декабря Михаила Кержакова, но и открыл счёт своим голам за «Спартак». Правда, некоторым показалось, что Александр в момент приёма паса сыграл рукой.

Какое-то время «Зенит» явно пребывал в состоянии грогги, но уже во второй половине отрезка перехватил инициативу. И если Коваленко не использовал отличный шанс и очень неточно пробил из пределов штрафной, то Ахметов попал в створ и заставил Александра Селихова продемонстрировать своё мастерство. Правда, произошло это лишь на 35-й минуте. Однако уже семь минут спустя болельщикам «Спартака» было впору хвататься за сердце. Педро совершил феноменальный слалом с фланга в центр, накрутил четырёх оппонентов и выстрелил метров с 25. И только штанга помешала ему восстановить паритет.

Семак явно был недоволен действиями подопечных и уже в перерыве провёл две замены. Коваленко уступил место Венделу, а Нуралы Алип — Нино. Правда, уход с поля казахстанца скорее был связан с полученной им жёлтой карточкой. В концовке тайма тот жёстко отреагировал на толчок со стороны Угальде и налетел на костариканца, за что был награждён горчичником. Правда, и его оппонент не избежал такой участи.

Так или иначе, перестановки Семака сработали. «Зенит» большими силами пошёл вперёд и уже на 55-й минуте сравнял счёт. Сделал это не кто иной, как Педро. На этот раз он обошёлся без эффектного дриблинга, а довольно буднично переправил мяч в сетку с близкого расстояния. После удара Вендела тот отрикошетил от защитника «Спартака», а форвард не сплоховал. Правда, без споров не обошлось и в этом случае. Москвичи апеллировали к арбитру с требованием назначить штрафной за атаку вратаря, но судья не увидел нарушения в действиях Ивана Сергеева.

Семак продолжил выпускать на поле лидеров, бросив в бой Клаудиньо и Андрея Мостового, но главным героем этой встречи суждено было стать Педро. Спустя несколько секунд после их появления на газоне бразильский вундеркинд вновь исполнил свой фирменный манёвр и сместился с фланга в центр, после чего фантастическим по точности ударом поразил дальнюю девятку. И оформил дубль за десять минут. Селихов был бессилен, а потом чуть было не пропустил и в третий раз — Сергеев угодил в штангу.

Также по теме Курьёзный автогол Сулейманова и спасительный удар Глушенкова: «Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» в матче РПЛ «Краснодар» в гостях упустил победу над «Локомотивом» в матче 22-го тура РПЛ и не смог вернуться на первое место в таблице. Южане...

«Спартак» откровенно поплыл, а вышедшие на замену футболисты никак не помогали ему вернуть инициативу. Антон Зиньковский буквально растворился на домашнем стадионе, да и Роман Зобнин с Русланом Литвиновым не обеспечили красно-белым преимущество в средней зоне. А атакующий порыв «Зенита» сумела немного сбить лишь травма Мостового. Россиянин получил повреждение в столкновении с Даниилом Хлусевичем и, хотя попытался продолжить матч, впоследствии всё же был вынужден уйти в подтрибунное помещение. Возможность проявить себя представилась Артуру.

К этому моменту Абаскаль уже использовал все свои пять замен: помимо вышеназванных исполнителей, спасать красно-белых вышли Хесус Медина и Никита Чернов. Но вплоть до последних минут у ворот гостей не было создано практически ничего серьёзного. Можно вспомнить разве что эпизод с участием Срджана Бабича, не сумевшего отличиться после розыгрыша углового.

Лишь в самой концовке хозяева всё же устроили подобие навала. И даже могли спастись от поражения. Но Данил Пруцев не сумел толком попасть по мячу, из-за чего его дальний выстрел вышел не таким опасным. Кержаков в эффектном прыжке спас свою команду, а потом не был наказан за ошибку на выходе. «Зенит» всё же сломил сопротивление «Спартака» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России и обеспечил себе задел перед ответной игрой, которая пройдёт 17 апреля в Санкт-Петербурге.