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Акинфеев — о формате Кубка России: у всех команд есть шансы на победу

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказал мнение, что у всех команд есть шансы на победу в Кубке России.
Акинфеев — о формате Кубка России: у всех команд есть шансы на победу
  • РИА Новости

«Не могу обсуждать формат и какие‑то детали, футболистам поставлена задача: в сетке Пути РПЛ по два матча играть, в Пути регионов — по одному. Поэтому думаю, что у всех команд есть шансы пройти дальше и победить. В одной игре можно собраться и обыграть любую команду», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА на данный момент играет с «Балтикой» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Счёт в матче 1:0 в пользу армейского клуба.

Ранее «Урал» обыграл «Локомотив» и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

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