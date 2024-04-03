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Костомаров посетил первый матч Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом»

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров присутствовал на матче Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом»
Костомаров посетил первый матч Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом»
  • РИА Новости

Костомаров вместе с женой Оксаной Домниной посетил матч Кубка России. 

Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Москве. Начало — в 16:00 мск.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, как его после ампутаций подкалывают друзья.

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