Костомаров посетил первый матч Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров присутствовал на матче Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом»

Костомаров вместе с женой Оксаной Домниной посетил матч Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Москве. Начало — в 16:00 мск.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, как его после ампутаций подкалывают друзья.