Курьёзный автогол Сулейманова и спасительный удар Глушенкова: «Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

«Краснодар» в гостях упустил победу над «Локомотивом» в матче 22-го тура РПЛ и не смог вернуться на первое место в таблице. Южане открыли счёт на 10-й минуте — после подачи углового Тимур Сулейманов срезал мяч в собственные ворота. До перерыва москвичи пытались восстановить паритет, но огорчить Матвея Сафонова так и не смогли. Во второй половине гости, проводившие первую встречу под управлением Мурада Мусаева, перехватили инициативу и имели несколько отличных возможностей закрепить преимущество, однако в концовке пропустили быструю контратаку, которую отличным ударом увенчал Максим Глушенков.

Матч с «Локомотивом» получился для «Краснодара» одним из ключевых в нынешнем сезоне. Таковым его сделали сенсационные осечки «Динамо» и «Зенита» в отчётном туре. Потери конкурентов предоставили отличную возможность южанам в случае победы вернуться на чистое первое место.

А для Мурада Мусаева, неожиданно сменившего Владимира Ивича на тренерском мостике команды после поражения от ЦСКА, было крайне важно начать с большого успеха и доказать болельщикам, что он вернулся куда более опытным специалистом, готовым выполнять самые серьёзные задачи. И эмоции от данной рокировки вполне могли пойти гостям на руку.

При этом кадровое решение Сергея Галицкого невольно подарило болельщикам интереснейшую дуэль молодых наставников. Оба начинали работать в академиях топ-клубов, оба трудились в юношеских и молодёжных сборных России. И оба практически одновременно получили дебютные назначения в РПЛ. Михаил Галактионов — в «Ахмате», а Мусаев — в «Краснодаре». Дополнительной интриги противостоянию добавлял тот факт, что ранее их пути не пересекались.

Вместе с тем железнодорожникам тоже необходимы были три очка. В случае успеха они поднимались на четвёртую позицию в таблице национального первенства и сокращали отставание от топ-3. Однако помешать им могли три серьёзные кадровые потери. По разным причинам даже в заявку не попали Артём Дзюба, Сергей Пиняев и Наир Тикнизян. Место первого на острие атаки ожидаемо занял Тимур Сулейманов. Тикнизяна на левом фланге обороны заменил Александр Сильянов. А Илья Самошников расположился справа в полузащите.

А вот гости, несмотря на замену тренера, не стали эксперементировать, тем более могли рассчитывать почти на всех за исключением Сергея Петрова и перебравшего жёлтых карточек Лукасы Оласы. В их отсутствие дуэт с Витором Торменой в центре защиты сформировал недавно восстановившийся от тяжёлого повреждения Кайо Панталеан, который фактически заиграл в «Краснодаре» при Мусаеве. А Хуниор Алонсо перместился на левый край. Но при потерях ниже опускался Жоау Батчи, и гости фактически переходили на схему с пятью защитниками.

Произошло в игре «Краснодара» и ещё одно важное изменение. Если при Ивиче коллектив, как правило, начинал аккуратно и неспешно, то в Черкизово сходу включил давление и агрессию. И это помогло быстро открыть счёт, пусть гол получился курьёзным. Эдуард Сперцян заработал стандарт вблизи чужой штрафной и сам же пробил в стенку. Однако после подачи армянином корнера Сулейманов случайно срезал мяч в сетку. А Илья Лантратов явно оказался к этому не готов и даже не успел поднять руки. Показательный момент: южане забили дебютный мяч в нынешнем розыгрыше РПЛ в первые 15 минут.

Но в ответной атаке «Локо» едва не восстановил равновесие. Хозяева в несколько передач вскрыли левый край обороны, и Никите Кривцову пришлось в отчаяном подкате сбивать Максима Глушенкова ценой «горчичника». Но самое главное, опорник в данном эпизоде потянул мышцу и вынужден был покинуть поле со слезами на глазах. Вместо него Мусаев бросил в бой именитого новичка Кевина Кастаньо, до того не проведшего в чемпионате России ни минуты. Неудивительно, что футболисту сборной Колумбии банально не хватало сыгранности с партнёрами, и это порой приводило к возниковению «дыр».

Красно-зелёные пришли в себя и принялись расшатывать оборону оппонентов. Чаще всего они плели комбинации на флангах, создавая перегруз в той или иной зоне. Как правило, они пытались прорваться справа, где излишне увлекался атаками Батчи. Впрочем, проходили пасы и по центру. Гостям неоднократно приходилось героически выносить мяч из собственной штрафной.

Сопутствовало им и везение. Например, по истечении часа Антон Миранчук прекрасной разрезающей передачей вывел Самошникова на рандеву с Матвеем Сафоновым. Защитник пробил в левый от себя угол, и вратарь в прыжке спас команду. Следом издали попытал счастья Дмитрий Баринов, но голкипер опять оказался на высоте. Явно не хватало железнодорожникам и Дзюбы. Сулейманов впереди был не так заметен. Да и, наверняка, на него негативно повлиял автогол.

Зато Джон Кордоба здорово цеплялся за мяч и «посадил» на карточки обоих центральных защитников соперника. Именно благодаря ему южане организовывали хоть какую-то контригру. Так, в одном из эпизодов Лантратов с трудом справился с выстрелом Батчи в ближний.

Однако во второй половине «Краснодару» удалось отодвинуть игру от собственных ворот. Подопечные Мусаева сами забрали мяч под свой контроль и увеличили давление, как на старте противостояния. Чаще всего они шли вперёд левым флангом, куда поднимался также Алонсо. Сюда же смещался Сперцян. А Кордоба ждал подач в чужой штрафной.

Галактионов попытался произвести замены, но, казалось, не слишком с ними угадал. Причём в опорную зону вместо Митая он бросил 18-летнего Алексея Батракова, дебютировавшего не только в РПЛ, но и за «Локо». Забегая вперёд, юноша в целом справился с поставленными перед ним задачами и, например, заработал на себе три фола. По данному показателю он занял первое место в команде наряду с Глушенковым.

А вот появление Рифата Жемалетдинова себя не оправдало. Более того, с уходом Сулейманова некому стало цепляться за мячи впереди, хотя и он выглядел не лучшим образом. Но Тимур навязывал борьбу защитникам. Глушенков же, переместившийся на острие атаки, потерялся среди мощных Тормены и Кайо и был не так заметен, как на фланге. Позже наставник бросил в бой Владислава Сарвели как раз на правый край и ещё одного форварда Саида Хамулича.

До поры моментов у хозяев не было совсем. Зато гости вполне могли поставить точку. Так, в одном из эпизодов Кордоба с линии штрафной крутил снаряд в дальний, но чуть не попал. Чуть ранее Кастаньо после подачи корнера пробил выше. Периодически выручал одноклубников и Лантратов. Например, он справился с дальним выстрелом Кади.

Апофеозом же стал отменённый гол Сперцяна. Кордоба, воспользовавшись подачей справа, принял мяч в штрафной и нанёс удар. Его заблокировал один из защитников. Далее снаряд отскочил прямо к хавбеку сборной Армении, который не оставил шансов Лантратову. Но радость южан была недолгой, поскольку арбитр зафиксировал офсайд у колумбийца.

А буквально в следующей атаке москвичи восстановили статус-кво. До того у команды не получалось абсолютно ничего, но она в очередном матче нынешнего сезона вырвала очки в концовке. Вот и на этот раз одного единственного быстрого контрвыпада хватило, чтобы забить. И в очередной раз сработали рокировки Галактионова. Сарвели нашёл в штрафной Глушенкова, а тот пробил низом в ближний. Сафонов партнёров не спас.

В оставшееся до финального свистка время оба коллектива имели возможность вырвать победу, тем более судья компенсировал целых восемь минут. У железнодорожников пару выгодных моментов упустил свежий Хамулич. А «Краснодар» мог поставить точку на 99-й минуте, когда Кордоба разогнал контратаку и отал пас направо Михайло Баньяцу. Тот финтом убрал Лукаса Фассона и выстрелил в ближнюю девятку. Но Лантратов проявил чудеса реакции и перевёл мяч на угловой.

Южане упустили три очка в первом матче после возвращения Мусаева и упустили возможность вернуться во главу таблицы. При этом во втором тайме они смотрелись лучше и вполне могли увеличить разницу в счёте, но не сделали этого. Зато осечка конкурента порадовала «Зенит», оставшийся на первом месте.