Футболист «Локомотива» Тикнизян избежал тяжёлой травмы в матче с «Балтикой»
Как сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе «Локомотива», Тикнизян пропустит грядущий сбор национальной команды Армени. В ближайшее время спортсмен будет тренироваться по индивидуальной программе с целью как можно скорее восстановиться от полученного повреждения.
Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА. Состав «Локомотива» он пополнил в августе 2021 года. За это время провёл за железнодорожников 85 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.
Ранее бывший защитник римской «Ромы» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко высказался о проблемах в игре московского «Локомотива» в весенней части сезона.