RT в Telegram
Подпишись

Футболист «Локомотива» Тикнизян избежал тяжёлой травмы в матче с «Балтикой»

Короткая ссылка
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян получил незначительное повреждение мышц задней поверхности бедра в ответном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу с калининградской «Балтикой».

Как сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе «Локомотива», Тикнизян пропустит грядущий сбор национальной команды Армени. В ближайшее время спортсмен будет тренироваться по индивидуальной программе с целью как можно скорее восстановиться от полученного повреждения.

Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА. Состав «Локомотива» он пополнил в августе 2021 года. За это время провёл за железнодорожников 85 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее бывший защитник римской «Ромы» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко высказался о проблемах в игре московского «Локомотива» в весенней части сезона.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить