Футболист «Локомотива» Тикнизян избежал тяжёлой травмы в матче с «Балтикой»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян получил незначительное повреждение мышц задней поверхности бедра в ответном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу с калининградской «Балтикой».

Как сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе «Локомотива», Тикнизян пропустит грядущий сбор национальной команды Армени. В ближайшее время спортсмен будет тренироваться по индивидуальной программе с целью как можно скорее восстановиться от полученного повреждения.

Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА. Состав «Локомотива» он пополнил в августе 2021 года. За это время провёл за железнодорожников 85 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее бывший защитник римской «Ромы» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко высказался о проблемах в игре московского «Локомотива» в весенней части сезона.