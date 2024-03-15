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Гуренко: «Локомотив» постоянно допускает глупые ошибки

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Бывший защитник римского «Лацио» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко высказался о проблемах в игре московского «Локомотива» в весенней части сезона.
Гуренко: «Локомотив» постоянно допускает глупые ошибки
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Плохо, «Локомотив» пропускает в каждой игре, что не даёт положительного результата. Постоянно допускают глупые ошибки — по игре, при стандартах. «Динамо» их переиграло вчистую, оно было легче и быстрее, с «Сочи» после своего гола тоже сразу пропустили», — цитирует Гуренко Legalbet.

По словам белорусского футболиста, о проблемах в обороне железнодорожников отчётливо говорит тот факт, что в трёх матчах те пропустили пять мячей, причём не менее двух — со стандартных положений.

В весенней части сезона «Локомотив» провёл три матча, в которых потерпел два поражения, а ещё один раз сыграл вничью.

Ранее председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных раскритиковал выступление команды.

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