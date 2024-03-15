В руководстве «Локомотива» раскритиковали выступление команды в последних матчах

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о результатах команды после возобновления сезона в России.

«Локомотив» опять сложно входит в возобновлённый чемпионат России, не хватает стабильности. Болельщики критикуют правильно. То, что мы показываем в последних играх, не уровень «Локомотива», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Нагорных.

В весенней части сезона «Локомотив» провёл три матча, в которых потерпел два поражение, а ещё один раз сыграл вничью. В чемпионате России подопечные Михаила Галактионова уступили «Динамо» и сыграли вничью с «Сочи», после чего потерпели поражение от «Балтики» в Кубке страны.

Ранее состоялась жеребьёвка Пути регионов Кубка России по футболу.