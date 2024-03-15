Состоялась жеребьёвка второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России

Стали известны пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

В результате жеребьёвки грозненский «Ахмат» проведёт матч с «Оренбургом», «Урал» сыграет с «Локомотивом», астраханский «СКА-Хабаровск» встретится с «Динамо», «Химки» — с «Ростовом».

Во втором этапе четвертьфинала Пути регионов команды сыграют одну встречу.

Игры пройдут 2—4 апреля.

Ранее сообщалось, что «Сочи» по пенальти проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из Кубка России.