Состоялась жеребьёвка второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России
«Локомотив» сыграет с «Уралом» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России
- globallookpress.com
В результате жеребьёвки грозненский «Ахмат» проведёт матч с «Оренбургом», «Урал» сыграет с «Локомотивом», астраханский «СКА-Хабаровск» встретится с «Динамо», «Химки» — с «Ростовом».
Во втором этапе четвертьфинала Пути регионов команды сыграют одну встречу.
Игры пройдут 2—4 апреля.
Ранее сообщалось, что «Сочи» по пенальти проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из Кубка России.