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Мусаев: стал тренером «Краснодара» не потому, что родственник президента, я заслужил это

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал критику в свой адрес.
Мусаев: стал тренером «Краснодара» не потому, что родственник президента, я заслужил это
  • РИА Новости

«Я не просто так стал тренером, потому что, не знаю, родственник президента. Я много лет работал и считаю, что заслужил право быть тренером «Краснодара». И у многих непонятная реакция», — сказал Мусаев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Он добавил, что многого добился с юношеской командой. По его словам, он воспитал Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова, Матвея Сафонова и других.

Тренер недоумевает, почему его не считают самостоятельным специалистом, хотя он показывал результаты.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении Владимира Ивича. Он возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. На следующий день «Краснодар» объявил о возвращении Мусаева на пост главного тренера.

Ранее Сафонов покинул расположение сборной России после матча с Сербией.

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