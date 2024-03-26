Мусаев: стал тренером «Краснодара» не потому, что родственник президента, я заслужил это

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал критику в свой адрес.

«Я не просто так стал тренером, потому что, не знаю, родственник президента. Я много лет работал и считаю, что заслужил право быть тренером «Краснодара». И у многих непонятная реакция», — сказал Мусаев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Он добавил, что многого добился с юношеской командой. По его словам, он воспитал Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова, Матвея Сафонова и других.

Тренер недоумевает, почему его не считают самостоятельным специалистом, хотя он показывал результаты.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении Владимира Ивича. Он возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. На следующий день «Краснодар» объявил о возвращении Мусаева на пост главного тренера.

Ранее Сафонов покинул расположение сборной России после матча с Сербией.