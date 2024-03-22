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Сафонов покинул расположение сборной России после матча с Сербией

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Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов был отпущен в расположение «Краснодара» после товарищеского матча с национальной командой Сербии.
Сафонов покинул расположение сборной России после матча с Сербией
  • РИА Новости

«Матвей своё дело сделал, блестяще отыграл полный матч. Мы поблагодарили его за это», — цитирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова.

По его словам, во встрече с Парагваем тренерский штаб намерен дать шанс проявить себя другим голкиперам.

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая пройдёт 25 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Накануне подопечные Валерия Карпина разгромили команду Сербии со счётом 4:0. Голами отметились братья Алексей и Антон Миранчуки, Максим Осипенко и Арсен Захарян.

Ранее известный сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица выразил мнение, что России стоит задуматься над созданием собственной международной футбольной лиги с участием команд из Азии.

 

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