Кустурица предложил России подумать над созданием международной футбольной лиги
Как сказал Кустурица ТАСС, России стоит рассмотреть эту идею, если отстранение отечественных команд и сборных от международных турниров затянется надолго. Также режиссёр вспомнил, что в 1992 году Югославия находилась в подобной ситуации.
«Россия — большая страна, сильная страна, и вам нужно смотреть в будущее, потому что если эти запреты будут продолжаться, то нужно сделать свою лигу — азиатскую лигу, там тоже есть очень хорошие команды. Это возможно? Я думаю, что да. Почему нет?» — сказал Кустурица.
21 марта сборная России одержала победу над национальной командой Сербии в товарищеском матче, который прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Встреча завершилась со счётом 4:0 — голами отметились братья Алексей и Антон Миранчуки, Максим Осипенко и Арсен Захарян.
Благодаря этому, сборная России по футболу продлила беспроигрышную серию до пяти матчей.
Ранее сообщалось, что выбежавшему на поле во время матча между сборными России и Сербии фанату грозит до 15 суток ареста