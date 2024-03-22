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Выбежавшему на поле во время матча Россия — Сербия фанату грозит до 15 суток ареста

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На болельщика, выбежавшего на поле «ВТБ Арены» во время товарищеского матча между сборными России и Сербии по футболу, составлен административный протокол.
Выбежавшему на поле во время матча Россия — Сербия фанату грозит до 15 суток ареста
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России, фанату грозит штраф до 20 тыс. рублей или арест сроком до 15 суток. Отмечается, что болельщик «растолкал других зрителей, перелез через ограждение и выбежал на поле», помешав проведению товарищеской встречи между национальными командами.

По данным ГУ МВД, задержанным оказался 29-летний житель Москвы. Впоследствии он был отправлен в отдел, где в отношении него составили протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). Дело фаната будет рассмотрено 22 марта.

21 марта сборная России разгромила команду Сербии в товарищеском матче со счётом 4:0. Голами отметились Антон и Алексей Миранчуки, Максим Осипенко и Арсен Захарян.

Ранее бывший наставник московского «Торпедо» Александр Бородюк заявил, что выскочивший на поле болельщик бегал быстрее, чем вся сборная Сербии в товарищеском матче с национальной командой России.

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