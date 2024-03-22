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Бородюк: выскочивший на поле болельщик бегал быстрее, чем вся сборная Сербии

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Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк поделился мнением о выступлении сборных России и Сербии в товарищеском матче.
Бородюк: выскочивший на поле болельщик бегал быстрее, чем вся сборная Сербии
  • Gettyimages.ru

«Разгромная победа сборной России неожиданностью не стала, потому что Сербия, наверное, осталась в раздевалке. Может, для сербов этот товарищеский матч не имел никакого значения. А для нас это был хороший и серьёзный товарищеский матч. У сербов запомнилось одно — выскочивший на поле болельщик, который бегал быстрее, чем вся команда», — цитирует Бородюка «Чемпионат».

По словам специалиста, сербская команда непрофессионально отнеслась ко встрече с россиянами и всячески избегала борьбы, в то время как подопечные Валерия Карпина выступили на своём уровне. При этом Бородюк подчеркнул, что делать выводы о силе сборной России по этому матчу не стоит.

«Команда подарила приятные эмоции нашим болельщикам. Делать выводы по этой игре не имеет смысла, потому что Сербия почти всю игру провела в меньшинстве и было непонятно отношение соперника к этому товарищескому матчу», — заключил Бородюк.

21 марта сборная России разгромила команду Сербии в товарищеском матче со счётом 4:0. Голами отметились Антон и Алексей Миранчуки, Максим Осипенко и Арсен Захарян.

Ранее полузащитник сборной России Антон Зиньковский высказал мнение, что национальная команда смогла бы хорошо выступить на чемпионате Европы в Германии.

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