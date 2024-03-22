Зиньковский: сборная России неплохо бы смотрелась на чемпионате Европы

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский высказал мнение, что национальная команда смогла бы хорошо выступить на чемпионате Европы в Германии.

«Согласен с Александром Дюковым, что мы неплохо бы сейчас смотрелись на Евро. Мы провели хороший матч, очень приятно побеждать дома. Хорошая атмосфера, полные трибуны», — цитирует Зиньковского РИА Новости.

21 марта сборная России победила команду Сербии со счётом 4:0. 25 марта на стадионе «Динамо» национальная команда проведёт матч с Парагваем в 20:00 мск.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил про выбежавшего на поле фаната в матче со сборной Сербии.