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Карпин в шутку предложил взять в сборную России выбежавшего на поле болельщика

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил про выбежавшего на поле фаната в матче со сборной Сербии.

«Когда полные трибуны, то все бегут. Даже, вон, молодой человек выбежал, и не догнать его было. От десятерых убежал. Думаю, надо брать его в сборную, физически хорошо готов», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Инцидент с выбежавшим на поле болельщиком произошёл в середине второго тайма.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Голы оформили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1).

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

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