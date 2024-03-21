Митрофанов: Промес не является позором российского футбола
«Промес? Это не является позором российского футбола, потому что это не относится к российскому футболу. Но это репутационный удар. Правильно будет дожидаться официальных решений суда. Но это точно негативная история, мы этому не рады», — заявил Митрофанов Sport24.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает на замену Промесу игроков ценой около €15 млн.