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Мостовой — о Мусаеве: «Краснодар» назначил никому не известного человека

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Краснодаром».
Мостовой — о Мусаеве: «Краснодар» назначил никому не известного человека
  • РИА Новости

«Будет один из самых интересных матчей. После того, что сделали в «Краснодаре». Убрали одного из лучших тренеров РПЛ на данный момент, назначили никому не известного человека», — заявил Мостовой в Telegram-канале.

Встреча между командами пройдёт 31 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:30 мск. Матч обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.

Накануне «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и сохранил лидерство в турнирной таблице. На счету команды 41 очко. Следом идут «Краснодар» (39) и «Динамо» (38).

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом».

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