Булыкин: если «Краснодар» проиграет «Локомотиву», то может распрощаться со вторым местом в РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

«Предстоящий матч будет важен как для «Краснодара», так и для «Локомотива». Отдалится ли «Краснодар» от «Зенита», будет зависеть именно в этой игре. Если «быки» проиграют, то могут распрощаться и со вторым местом.

Не надо забывать, что у «Локомотива» стоят высокие задачи на этот сезон. Эта игра может придать железнодорожникам уверенность», — приводит слова Булыкина ODDS.

Игра состоится 31 марта в 19:30 мск.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал критику в свой адрес.