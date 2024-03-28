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Булыкин: если «Краснодар» проиграет «Локомотиву», то может распрощаться со вторым местом в РПЛ

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».
Булыкин: если «Краснодар» проиграет «Локомотиву», то может распрощаться со вторым местом в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Предстоящий матч будет важен как для «Краснодара», так и для «Локомотива». Отдалится ли «Краснодар» от «Зенита», будет зависеть именно в этой игре. Если «быки» проиграют, то могут распрощаться и со вторым местом.

Не надо забывать, что у «Локомотива» стоят высокие задачи на этот сезон. Эта игра может придать железнодорожникам уверенность», — приводит слова Булыкина ODDS.

Игра состоится 31 марта в 19:30 мск.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал критику в свой адрес.

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