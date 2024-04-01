Грубая ошибка Адамова, неназначенный пенальти на Зиньковском и неприкрытая злость Юрана: чем запомнился 22-й тур РПЛ

Грубая ошибка голкипера Дениса Адамова помешала «Зениту» в Самаре обыграть «Крылья Советов», а молчание VAR в моменте с фолом на Антоне Зиньковском помогло «Уралу» в Москве отстоять ничью в матче со «Спартаком». ЦСКА в гостях упустил победу над «Сочи», хотя в начале второго тайма вёл со счётом 2:0, а «Ахмат» на выезде не смог уйти от поражения в противостоянии с «Рубином», так как бригада Виталия Мешкова отменила два гола. «Балтика» дважды забила «Нижнему Новгороду» и прервала безвыигрышную и безголевую серии, длившиеся с октября 2023 года, а главный тренер волжан Сергей Юран выместил злость на камере. Чем запомнился 22-й тур РПЛ — в материале RT.

Неожиданная ничья «Зенита»

Отчётный тур Российской премьер-лиги получился непростым для претендентов на чемпионство. 29 марта «Динамо» в домашних стенах неожиданно потерпело поражение от «Ростова», а на следующий день «Зенит» сенсационно потерял очки в выездном противостоянии с «Крыльями Советов».

Причём в обоих матчах имели место грубейшие и практически идентичные ошибки вратарей. В Москве Игорь Лещук в эпизоде с первым голом подарил мяч Кириллу Щетинину. В Самаре аналогичную оплошность допустил Денис Адамов, и сделал он это в самом дебюте встречи. Голкипер в безобидной ситуации решил выбить мяч в касание через центр и отдал передачу прямо на ход Амару Рахмановичу. Тот ворвался в штрафную и пробил. Адамов справился с выстрелом, но ничего не смог поделать с добиванием Владислава Шитова.

Ответ петербуржцев получился довольно оперативным. В середине тайма дебютным голом за клуб отметился Артур. Бразилец с лёта послал мяч в ближний угол после того, как Матео Кассьерра поборолся «на втором этаже» с Александром Солдатенковым. В дальнейшем фаворит полностью прибрал инициативу к рукам, а волжане даже повторили свой антирекорд по проценту владения мячом в домашнем матче РПЛ — 29% (с 2009 года). Но опасные моменты создавались не так часто.

Во второй половине Иван Ломаев всё же пару раз выручил одноклубников. Сначала он справился с выстрелом Вендела в дальний угол из-за пределов штрафной (Густаво Мантуан на добивании не попал в створ), а затем успел сложиться и отразить мяч после удара Педро из района 11-метровой отметки.

Таким образом, «Зенит» опять не смог взять верх в национальном первенстве. Пока в 2024-м в его активе значится лишь одна победа в трёх турах. Более того, команда, набрав 41 очко в 21 встрече, проводит самый неудачный сезон в эпоху Сергея Семака. В последний раз хуже на этом отрезке было при Роберто Манчини в ходе розыгрыша национального первенства в сезоне- 2017/18 (38).

18 упущенных очков ЦСКА с начала сезона

С проблемами столкнулись и другие гранды. Например, ЦСКА на выезде не сумел обыграть «Сочи», занимающий последнюю строчку в таблице. Причём ничто не предвещало беды для армейцев. Уже на 16-й минуте Дмитрий Чистяков невольно срезал мяч в собственные ворота после прострела Виктора Давилы. Не успели футболисты вернуться из раздевалок, как Антон Заболотный замкнул пас Келлвена. К слову, Фёдор Чалов, продолжающий переговоры с клубом о продлении контракта, не попал в основу и вышел на замену лишь в концовке.

Надежду аутсайдеру подарил быстрый ответный гол новичка Сауля Гуарирапы. Венесуэлец в контратаке прорвался по правому флангу, издевательски обыграл Виллиана Рошу и пробил в дальний угол с рикошетом от штанги.

Сократив отставание, южане, и до того действовавшие достаточно смело, понеслись вперёд. Москвичи, напротив, прижались к воротам. Если бы не Игорь Акинфеев, всё могло закончиться для них куда плачевнее. Особенно запомнился невероятный сейв ветерана клуба после удара Мартина Крамарича головой в упор. Также он справился с дальним выстрелом Кирилла Кравцова под перекладину. Но на 73-й минуте и вратарь оказался бессилен, когда Крамаричу позволили принять мяч чуть ли не во вратарской и отправить его в сетку с рикошетом от газона.

ЦСКА в очередной раз умудрился потерять очки, выигрывая по ходу матча. Эта «болезнь» фактически лишила клуб возможности сражаться за чемпионство. Удивительно, но красно-синие упустили победу в восьми из 16 матчей нынешнего сезона РПЛ, в которых лидировали в счёте, и недобрали 18 очков. Даже если бы они взяли половину из них, то сейчас лидировали бы. А вот «Сочи» при новом наставнике Роберте Морено пока не знает ни поражений, ни побед в чемпионате страны: три ничьи в трёх противостояниях. А вот из Кубка страны подопечные испанца вылетели, уступив «СКА-Хабаровску» в серии пенальти.

Неназначенный пенальти на Зиньковском

Между тем «Спартак» на «Лукойл Арене» не сумел разобраться с другой командой из подвала турнирной таблицы. Москвичи могут быть недовольны этим результатом, ведь они создали множество моментов у ворот «Урала». Но выше всяких похвал действовал Илья Помазун, которым, по слухам, зимой интересовались красно-белые. Вратарь подтвердил, что в его действующем соглашении с ЦСКА нет пункта о запрете на переход в стан принципиального соперника.

В первом тайме пару неплохих шансов имел Антон Зиньковский. А в одном из эпизодов, когда и Помазун был бессилен, мяч с линии после удара Тео Бонгонды вынес Итало. Во второй половине Александр Соболев, воспользовавшись оплошностью Егора Филипенко, едва не забросил мяч за шиворот голкиперу, но тот всё же вытащил его рукой в баскетбольном прыжке.

Больше всего споров вызвал эпизод с неназначенным пенальти в ворота екатеринбуржцев. Незадолго до финального свистка Денис Кулаков, показалось, наступил на голеностоп Зиньковскому на линии штрафной. Владимир Москалёв продемонстрировал украинцу жёлтую, но на точку указывать не стал, решив, что фол имел место за пределами штрафной. Помощники на VAR вмешиваться не решились. Сам пострадавший по окончании встречи признал, что 11-метрового скорее не было. А вот Гильермо Абаскаль с ним категорически не согласился.

Впрочем, больше запомнились слова испанца перед игрой. В общении с корреспондентом он заявил, что стартовый состав ему подсказывает Бог. «Как он решает — мы делаем то же самое», — сказал специалист.

На пресс-конференции журналисты попытались выяснить, что наставник имел в виду, но получили довольно витиеватое объяснение.

«Это личный момент. Я не католик, не христианин. Я верю в другого Бога. Знаете, в чём моё отличие? Я не являюсь лжецом, как другие. Я не вру — в этом отличие», — цитирует его Sports.ru.

Долгожданный успех «Балтики»

Другой коллектив, ведущий борьбу за выживание, — «Балтика» — в противостоянии с «Нижним Новгородом» прервал сразу две неудачные серии: девятиматчевую без побед и восьмиматчевую без забитых мячей. Подопечные Сергея Игнашевича не могли взять верх в национальном первенстве с 7 октября — 175 дней.

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Помогли добиться долгожданного успеха арендованные у «Рубина» зимой футболисты. Незадолго до перерыва они отличились практически дуплетом. Сначала Джоэль Фамейе замкнул прострел Юрия Ковалёва на дальней штанге, а затем Виталий Лисакович с ходу пробил в угол из полукружия штрафной.

Ассистировал белорусу 19-летний хавбек Данила Козлов, перебравшийся в январе из «Зенита». Его талант отмечал сам Андрей Аршавин, но клуб из Северной столицы отпустил игрока ради получения практики. На новом месте молодой спортсмен сразу принялся приносить пользу. Он уже огорчил «Локомотив» в Кубке России, а теперь набрал первое очко в Премьер-лиге.

Нижегородцы же практически ничего не создали у ворот Евгения Латышонка и позволили ему оформить сухарь. В довершение всех бед в концовке игры капитан гостей Кирилл Гоцук в грязном подкате нанёс повреждение Фамейе и получил красную карточку. Неудивительно, что раздосадованный Сергей Юран, услышав финальный свисток, сорвал злость на камере, которую в гневе оттолкнул от себя рукой.

Недовольство «Ахмата» судейством

Между тем «Рубин» взял верх над «Ахматом». Матч получился особенным для наставника казанцев Рашида Рахимова, ведь он не один год отработал в Грозном, более того, дважды возглавлял дружину. Под его руководством клуб провёл более 150 встреч во всех соревнованиях. Случались и взлёты, и провалы. Например, в 2017-м команда заняла шестое место в чемпионате России, кроме того, несколько раз добиралась до четвертьфинала Кубка страны.

В отчётной же встрече многое стало ясно ещё в первой половине. Хозяева владели преимуществом и проводили одну острую атаку за другой. Особенно активен был мощный Мирлинд Даку, который цеплялся за мячи возле чужой штрафной. Косовар заслуженно оказался причастен к обоим голам своей команды. В дебюте он выполнил результативный пас на Лазара Ранджеловича, а затем замкнул подачу Валентина Вады. Причём сначала форвард пробил в перекладину, но первым успел к отскоку и записал себе в актив пятый мяч в текущем розыгрыше РПЛ.

Гости же вправе сетовать на два отменённых гола. Ещё до перерыва Владимир Ильин отличился после заброса Мирослава Богосаваца из глубины, но забрался в офсайд. А в концовке он же невольно помешал Лечи Садулаеву сократить отставание. Хавбек первым оказался на отскоке и точно пробил. Виталий Мешков отправился смотреть повтор и, посоветовавшись с коллегами, постановил: находившийся в положении вне игры Ильин перекрывал обзор Юрию Дюпину. В компенсированное время Лукас Ловат всё же отметился красивейшим голом по всем правилам, но было слишком поздно.

Далеко не все футболисты грозненцев остались довольны работой Виталия Мешкова. Громче всех высказался Гиорги Шелия, заявивший, что арбитр своими действиями совершил «техническое убийство». По его мнению, мяч Садулаева стоило засчитать, поскольку Дюпин видел момент удара.