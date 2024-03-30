«Сочи» отыгрался с 0:2 и добился ничьей в матче с ЦСКА в 22-м туре РПЛ
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Игра завершилась со счётом 2:2.
В составе ЦСКА отличился Антон Заболотный, и в свои ворота забил защитник сочинцев Дмитрий Чистяков. У «Сочи» голы забили Сауль Гуарирапа и Мартин Крамарич.
ЦСКА набрал 33 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Сочи» 14 очков и 16-я позиция.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Крылья Советов» не смогли выявить победителя в матче 22-го тура чемпионата России.