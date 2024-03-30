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«Сочи» отыгрался с 0:2 и добился ничьей в матче с ЦСКА в 22-м туре РПЛ

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ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи» отыгрался с 0:2 и добился ничьей в матче с ЦСКА в 22-м туре РПЛ
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась со счётом 2:2.

В составе ЦСКА отличился Антон Заболотный, и в свои ворота забил защитник сочинцев Дмитрий Чистяков. У «Сочи» голы забили Сауль Гуарирапа и Мартин Крамарич.

ЦСКА набрал 33 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Сочи» 14 очков и 16-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Крылья Советов» не смогли выявить победителя в матче 22-го тура чемпионата России.

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