Семак: немного не хватило исполнения и удачи в матче с «Крыльями Советов»
- РИА Новости
«Во втором тайме не реализовали свои моменты. Немного не хватило исполнения, удачи. Мы допускали простые ошибки, которые привели к моментам у наших ворот», —приводит слова Семака «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Зенит» расположился на первом месте в таблице Российской премьер-лиги с 41 очком. «Крылья» занимают девятую строчку с 29 очками.
Ранее Александр Васютин высказался о предстоящих матчах «Зенита» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком».