Семак: немного не хватило исполнения и удачи в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов» в 22-м туре РПЛ.

«Во втором тайме не реализовали свои моменты. Немного не хватило исполнения, удачи. Мы допускали простые ошибки, которые привели к моментам у наших ворот», —приводит слова Семака «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Зенит» расположился на первом месте в таблице Российской премьер-лиги с 41 очком. «Крылья» занимают девятую строчку с 29 очками.

Ранее Александр Васютин высказался о предстоящих матчах «Зенита» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком».