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Семак: немного не хватило исполнения и удачи в матче с «Крыльями Советов»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов» в 22-м туре РПЛ.
Семак: немного не хватило исполнения и удачи в матче с «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

«Во втором тайме не реализовали свои моменты. Немного не хватило исполнения, удачи. Мы допускали простые ошибки, которые привели к моментам у наших ворот», —приводит слова Семака «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Зенит» расположился на первом месте в таблице Российской премьер-лиги с 41 очком. «Крылья» занимают девятую строчку с 29 очками.

Ранее Александр Васютин высказался о предстоящих матчах «Зенита» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком».

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