Сперцян: с «Зенитом» будет матч за чемпионство

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказал мнение касательно матча 24-го тура РПЛ против «Зенита».

«Согласен, что с «Зенитом» будет матч за чемпионство? Да. Можно так сказать, но впереди ещё много игр. Но эта, подчеркну, одна из главных. Нельзя терять очки. Главное — не перегореть, подойти грамотно к игре», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

Игра между командами пройдёт 13 апреля в Краснодаре. Бригада арбитра Сергея Иванова обслужит встречу.

Санкт-петербургская команда занимает первое место в таблице Российской премьер-лиги с 44 очками. У краснодарского клуба второе место и 43 очка.

Ранее Ахметов заявил, что матч против «Краснодара» будет для него по‑доброму принципиальным.