«Чемпионат»: скауты двух клубов Лиги 1 просмотрят Черникова на матче «Краснодар» — «Зенит»
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Как сообщает «Чемпионат», скауты двух французских клубов Лиги 1 лично просмотрят полузащитника на матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом».
Черников является воспитанником академии «Краснодара». В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей за команду во всех турнирах и забил один гол. Контракт 24-летнего футболиста действует до 30 июня 2026 года.
Ранее Ахметов заявил, что матч против «Краснодара» будет для него по‑доброму принципиальным.