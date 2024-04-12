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«Чемпионат»: скауты двух клубов Лиги 1 просмотрят Черникова на матче «Краснодар» — «Зенит»

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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников попал в поле интересов нескольких французских клубов Лиги 1.
«Чемпионат»: скауты двух клубов Лиги 1 просмотрят Черникова на матче «Краснодар» — «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщает «Чемпионат», скауты двух французских клубов Лиги 1 лично просмотрят полузащитника на матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом».

Черников является воспитанником академии «Краснодара». В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей за команду во всех турнирах и забил один гол. Контракт 24-летнего футболиста действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Ахметов заявил, что матч против «Краснодара» будет для него по‑доброму принципиальным.

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