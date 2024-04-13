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«Зенит» победил «Краснодар» и укрепил своё лидерство в РПЛ

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«Зенит» победил «Краснодар» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» победил «Краснодар» и укрепил своё лидерство в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Игра завершилась со счётом 2:1.

На 16-й минуте защитник «Краснодара» Лукас Оласа вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте игры нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сравнял счёт в матче. А на 63-й минуте Артур забил второй гол сине-бело-голубых.

Отметим, что Кассьерра лидирует в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата России. На его счету 16 мячей.

«Зенит» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 43 очка и вторая позиция.

Ранее «Балтика» в гостях разгромила «Ахмат» в матче 24-го тура РПЛ.

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