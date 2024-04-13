«Зенит» победил «Краснодар» и укрепил своё лидерство в РПЛ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Игра завершилась со счётом 2:1.
На 16-й минуте защитник «Краснодара» Лукас Оласа вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте игры нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сравнял счёт в матче. А на 63-й минуте Артур забил второй гол сине-бело-голубых.
Отметим, что Кассьерра лидирует в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата России. На его счету 16 мячей.
«Зенит» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 43 очка и вторая позиция.
Ранее «Балтика» в гостях разгромила «Ахмат» в матче 24-го тура РПЛ.