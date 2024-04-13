«Балтика» в гостях разгромила «Ахмат» в матче 24-го тура РПЛ

«Балтика» в гостях победила «Ахмат» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра завершилась со счётом 7:1.

Хет-трик за калининградцев оформил Алекс Фернандес (8-я, 41-я и 84-я минуты). Ещё по голу забили Анхело Энрикес (4-я), Юрий Ковалёв (11-я), Виталий Лисакович (34-я) и Максим Кузьмин (89-я).

Единственный мяч «Ахмата» на счету Светослава Ковачева (76-я).

«Балтика» стала первой в 21-м веке командой, которая сумела забить пять мячей за первый тайм в выездном матче чемпионата России.

Калининградцы набрали 20 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. У «Ахмата» также 20 очков и 14-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Балтика» забила «Ахмату» больше, чем за первые 11 гостевых матчей в этом сезоне.