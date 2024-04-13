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«Балтика» забила «Ахмату» больше, чем за первые 11 гостевых матчей в этом сезоне

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«Балтика» в гостях громит «Ахмат» после первого тайма в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Балтика» забила «Ахмату» больше, чем за первые 11 гостевых матчей в этом сезоне
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Счёт после первой половины встречи — 5:0 в пользу калининградцев.

Как сообщает Opta, «Балтика» забила «Ахмату» больше, чем за первые 11 гостевых матчей в текущем сезоне.

Отмечается, что это лишь седьмой случай в РПЛ в XXI веке, когда одна команда забила другой пять голов за первый тайм, и первый — для гостевой команды.

Ранее сообщалось, что «Балтика» забила три мяча за 11 минут в матче РПЛ с «Ахматом».

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