ЦСКА вырвал ничью в матче с «Локомотивом», отыгравшись с 1:3

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:3.

На 44-й минуте счёт открыл защитник «Локомотива» Илья Самошников. На 53-й минуте сравнял нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

На 56-й минуте отличился игрок «Локомотива» Максим Глушенков. На 66-й Лукас Фассон забил третий мяч железнодорожников. Антон Заболотный на 80-й минуте сократил отставание в счёте. А Илья Агапов на 87-й минуте довёл счёт до ничейного.

«Локо» набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе армейцев также 37 очков и четвёртая позиция.

Ранее «Зенит» победил «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ.