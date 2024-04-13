Дивеев не сыграет с «Локомотивом» в РПЛ из-за вирусной инфекции

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что защитник Игорь Дивеев пропустит матч 24‑го тура РПЛ с «Локомотивом».

«У Дивеева за три дня до игры появились признаки острой респираторной вирусной инфекции. Сейчас он пошёл на поправку», — приводит слова Безуглова пресс-служба клуба.

В клубе надеются, что в ближайшее время Дивеев приступит к тренировкам.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 13 апреля в 19:30 мск.

Ранее агент Дивеева высказался о вызове своего клиента в сборную России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.