Дивеев не сыграет с «Локомотивом» в РПЛ из-за вирусной инфекции
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
«У Дивеева за три дня до игры появились признаки острой респираторной вирусной инфекции. Сейчас он пошёл на поправку», — приводит слова Безуглова пресс-служба клуба.
В клубе надеются, что в ближайшее время Дивеев приступит к тренировкам.
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 13 апреля в 19:30 мск.
Ранее агент Дивеева высказался о вызове своего клиента в сборную России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.