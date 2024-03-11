Агент Дивеева: Игорь набрал хороший тонус, поэтому приглашён в сборную России

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о вызове своего клиента в сборную России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

«Игорь не останавливается, с ним всё в порядке. Он набрал хороший игровой тонус, поэтому приглашён в сборную России. Готов ли Дивеев к таким нагрузкам? Посмотрим на поле. Он не бездельничал во время травмы, думаю, всё будет в порядке», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи с Сербией и Парагваем — 28 футболистов.

Среди представителей иностранных чемпионатов в окончательный список попали Александр Головин, Далер Кузяев, Андрей Лунёв, Арсен Захарян и Алексей Миранчук.

Команда Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо».

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал прекрасной новую форму сборной России по футболу.