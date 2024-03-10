Сёмин назвал прекрасной новую форму сборной России по футболу

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что ему понравился новый дизайн игровой формы сборной России по футболу.

«Отличная форма. Прекрасные цвета и новый дизайн. Главное, чтобы была удачной», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Презентация формы состоялась 10 марта на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Команда Валерия Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо».

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что новая форма сборной России произведена на уровне самых высоких мировых стандартов.