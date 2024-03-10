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Сёмин назвал прекрасной новую форму сборной России по футболу

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что ему понравился новый дизайн игровой формы сборной России по футболу.
Сёмин назвал прекрасной новую форму сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Отличная форма. Прекрасные цвета и новый дизайн. Главное, чтобы была удачной», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Презентация формы состоялась 10 марта на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Команда Валерия Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо».

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что новая форма сборной России произведена на уровне самых высоких мировых стандартов.

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